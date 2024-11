Die Reimanns: Bye Bye, Hawaii! Manu heizt Gerüchte um Umzug weiter an

In ihrem neusten Reel dokumentiert Manu ihre Abreise aus Costa Rica. So weit, so unspektakulär. Doch Costa Rica war schon vor einigen Wochen, genauer Ende August, das Reiseziel der Reimanns. Zweimal Urlaub in dem südamerikanischen Land innerhalb kürzester Zeit? Das halten die Fans für unwahrscheinlich und vermuten stattdessen, dass das Paar ihren Umzug vorbereitet.

"Man bekommt den Eindruck als wenn Costa Rica vllt die neue Heimat wird...wäre doch schön", "Keine Sorge zieht doch eh bald dahin" und "Wird etwa Costa Rica eure neue Heimat", so die Kommentare zu dem Video. Was ebenfalls auffällt: Manu hat die Aussagen - wie viele andere - mit einem Herzen versehen. Die Bestätigung, dass die Reimanns schon bald Bye Bye, Hawaii sagen?