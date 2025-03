Die Reimanns: Fans sind sauer – "Lasse mich ungern verarschen"

Aktuell steht "Willkommen bei den Reimanns" mit neuen Folgen in den Startlöchern. Immer sonntags um 20.15 Uhr bei KabelEins dürfen sich Fans des Kult-Auswanderer-Paars über neue Einblicke in ihr Leben freuen. Doch auf Freude folgte schnell die Enttäuschung. Die neuen Folgen lösten bei manchen Fans scheinbar alles andere als Glücksgefühle aus. Auf Instagram machen sie unter einem Feed-Post von Manuela Reimann ihrem Frust Luft.

"Neue Staffel mit minutenlanger Wiederholung von mehrfach bereits wiederholten Inhalten. Kauf des Busses, Transfer des Busses, herausreißen von Kabeln. Offenbar gibt es nichts Neues mehr zu erzählen?!" klagt ein Fan in den Kommentaren. Was den Reimanns-Anhängern jedoch besonders ein Dorn im Auge ist? Das ständige Hin- und Her um ihre Auswanderungspläne – erst Fidschi, dann Costa Rica und jetzt bleibt es doch bei Hawaii. Der gleiche Fan fügt seinem Gefühlsausbruch noch hinzu: "Eine Staffel lang tut man erst so, als ob man wieder umzieht und langweilt dann mit diesem Wohnmobil, dem Klo und der Kopfstütze ... Nee, die Luft ist raus! Ihr seid lieb und toll, aber, das ist die Leute veräppeln." Autsch!