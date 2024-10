Die Reimanns: Zurück in Deutschland! Der wahre Grund für die Rückkehr

Konny Reimann (69) und seine Frau Manuela (56) sind zurück in Deutschland. Dem Land, dem sie 2004 eigentlich für immer Adieu gesagt hatten. Mit den Kindern Janina (37) und Jason (34) wagten sie, begleitet von Kameras, das Abenteuer Auswandern. Mit Erfolg, denn seither leben Konny und Manu glücklich in den USA – erst in Texas, jetzt auf Hawaii. Aber was zieht die Kult-Auswanderer jetzt zurück in ihre alte Heimat Hamburg?