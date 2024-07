"Die Schlagernacht des Jahres": Gefährliche Show-Panne! Steffi Brungs packt aus

Bei der "Schlagernacht des Jahres" kommen am 24.07. um 20.15 Uhr auf RTL Up wieder einige Größen der Schlagerwelt zusammen, um mit den Zuschauern eine unvergessliche Zeit voller Gesang und guter Laune zu verbringen. Beim diesjährigen Open-Air-Highlight auf der Waldbühne in Berlin treten Stars wie Vanessa Mai (32) & Wolkenfrei, Vicky Leandros (71), DJ Ötzi (53), Ben Zucker (40), Michelle (52), Mickie Krause (54), Vincent Gross (27) sowie Sarah Engels (31) und Oli.P (45) auf. Letzterem scheint jedoch ein kleines Malheur auf der Bühne passiert zu sein – Moderatorin Steffi Brungs (35) packt gegenüber InTouch Online jetzt aus, dass eine tückische Treppe einen Sturz bei Oli.Ps Auftritt verursachte.