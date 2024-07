Steffi Brungs: Backstage bei "Die Schlagernacht des Jahres" – so innig ist ihre Beziehung mit Norman Lange

Gibt es eine/n Moderator/in aus dem Schlagerbereich, bei dem du dir etwas abgeguckt hast für deine Moderation? Oder willst du bewusst etwas ganz anders machen?

Natürlich bin ich auch ein großer Fan von Helene Fischer, Florian Silbereisen, Giovanni Zarrella oder Barbara Schöneberger. Auch wenn man sich da einiges abschauen könnte, mache ich lieber mein eigenes Ding. Mit Witz, Charme und ner ordentlichen Portion Party. Ich möchte mit unseren Zuschauern feiern. Dafür gehe ich auch immer mal wieder rein in die Menge, tanze und singe mit ihnen. Und seit neustem singe ich sogar auch mal auf der Bühne. Das passiert, wenn man mit einem Schlagersänger moderiert ...

Welche Projekte stehen in diesem Jahr noch bei dir an?

Wir haben in diesem Jahr noch zwei weitere große Schlager-Open-Air-Shows bei RTL Up. Wer mal live dabei sein will, kann gerne vorbeikommen. Am 13. September zu "Schlagerliebe Live" in Wittenberge oder zum großen "Schlagerliebe Open Air" am 7. Dezember in St. Anton. (Alle Infos dazu auf meine-schlagerliebe.de)

Warum dürfen unsere Leser "Die Schlagernacht des Jahres" auf keinen Fall verpassen?

Bei uns sorgen Stargäste wie Vicky Leandros, Vanessa Mai, Ben Zucker, DJ Ötzi, Sarah Engels, Vincent Gross, Oli P, Mickie Krause und viele mehr für beste Schlagersommer-Stimmung. Schmeißen Sie doch einfach den Grill an und feiern sie ganz entspannt von zu Hause mit.