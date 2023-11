Die Verräter: Pascal Hens schimpft nach dem Finale! "Ich komme nicht darüber hinweg"

Ein Tag ohne den neusten Promi-Gossip? Für Nina unvorstellbar! Schon seit ihrer Kindheit fasziniert sie die glitzernde Welt der Stars und Sternchen. Nach ihrer Ausbildung an der Bauer Media Academy hat Nina zwei Jahre für die Fernsehzeitschrift TV Movie gearbeitet und von dort die Leidenschaft für TV-Themen mitgebracht. Egal ob „Let’s Dance“, „Dschungelcamp“, „Germany’s next Topmodel“ oder „Das Sommerhaus der Stars“ – Es gibt kaum eine Sendung, die sie nicht verfolgt. Viel mehr interessiert Nina aber das Drama hinter den Kulissen. Bei wem gibt es Zoff? Wer hat sich verknallt? Wer steigt freiwillig aus? Weiteres Spezial-Gebiet: Der Klum-Kaulitz-Clan. Nina hat bisher noch keine einzige Folge von „Kaulitz Hills“ verpasst. Vielleicht gibt sie deshalb auch so gerne bei jedem Promi-Thema ihren Senf dazu.