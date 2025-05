"Die Verräter": Warum Motsi Mabuse schon jetzt gewonnen hat

Dass Motsi Mabuse (43) ein starker Charakter ist, wissen wir spätestens seit ihren Auftritten als Jurorin bei "Let's Dance". Schlagfertig, empathisch und immer mit klarer Haltung – so erleben sie Fans Woche für Woche in der Tanzshow. Doch bei "Die Verräter" zeigt sich ein ganz neues Bild: Die sonst so herzliche Südafrikanerin beweist strategische Cleverness – und mausert sich damit früh zur Topfavoritin der RTL-Show.