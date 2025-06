Diego Pooth: Bittere Absage nach "Let's Dance"

Doch Diego nahm die Herausforderung an – und bestand sie so bravourös, wie es selbst seine größte Unterstützerin sich nicht hätte träumen lassen. "Ich habe von Anfang an gehofft, dass die beiden weiterkommen. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie ins Finale kommen", bekannte Verona Pooth sichtlich bewegt nach dem Sieg ihres ältesten Sohnes.