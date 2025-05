Diego Pooth: Der wahre, verstörende Grund für seinen "Let's Dance"-Sieg

Am 24. April veröffentlichte der TV-Newcomer beispielsweise drei stilvolle Schwarz-Weiß-Fotos auf seinem Instagram-Kanal. Darauf ist er in einem engen weißen Rollkragenpullover zu sehen: einmal mit ernstem Blick in die Kamera, einmal in einer lasziven Pose, bei der er sich lässig am Kragen greift, und zuletzt in einem offenen, fröhlichen Moment – lachend und unbeschwert.