Diego Pooth: Jetzt geht er auf die Ochsenknechts los und Mama Verona macht mit!
Diego Pooth legt sich mit den Ochsenknechts an und bekommt dabei von seiner Mama Verona tatkräftige Unterstützung.
Diego und Verona Pooth stehen nebeneinander auf dem roten Teppich.
© IMAGO / APress
Noch vor einigen Monaten lebte Diego Pooth (21) ein realtiv entspanntes Leben. Klar, durch seine berühmte Mutter Verona Pooth (57) war der Student durchaus Teil der Unterhaltungsbranche, doch so richtig ins Rampenlicht rückte der Golfer nicht, bis zur alles verändernden Zusage bei "Let's Dance".
Diego Pooth bald mit "Let's Dance" auf Tour
Im Mai 2025 dann die Sensation: Nach wochenlangem Training mit Ekaterina Leonova (38) wurde Diego Pooth zum Sieger der Staffel gekürt. Seitdem ist nichts mehr wirklich so, wie es vorher einmal war für den Sympathieträger. Regelmäßige Red-Carpet-Auftritte, steigende Followerzahlen in den sozialen Medien und jede Menge Anfragen.
Konkret hat sich Diego zu neuen Projekten aber noch nicht geäußert. Bisher stand nur fest, dass der Sohn von Verona und Franjo Pooth Ende des Jahres mit dem Cast von "Let's Dance" auf Tour gehen wird. Doch ein neues Management ließ erahnen: Da kommt noch mehr.
Diego und Verona Pooth bei "Schlag den Star" dabei
Und tatsächlich ist jetzt Diegos nächste TV-Show bekannt und in der wird er mit niemand Geringerem als seiner Mama zu sehen sein. Die beiden treten in der Sendung "Schlag den Star" als Duo an. Am 6. September 2025 werden sie bei ProSieben gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) antreten.
Eine Premiere, denn noch nie in der Geschichte der Sendung gab es Mutter-Sohn-Teams. Wie sich Verona und ihr Sohn Diego wohl schlagen werden?
Während Diego sich neben "Schlag den Star" so langsam auf die Rückkehr aufs Tanzparkett vorbereiten muss, ist auch Mama Verona vielbeschäftigt. Derzeit ist sie als Moderatorin der Sendung "Villa der Versuchung" zu sehen und hat dort angesichts der Dramen alle Hände voll zu tun. Am 25. August ist das große Finale bei Sat.1 zu sehen, schon jetzt ist die Folge aber in der Joyn-Mediathek verfügbar.
