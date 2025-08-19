"Villa der Versuchung" Gewinner: War es Karma?

Viele Zuschauer fragen sich: Ist Jasmins Sieg vielleicht auch einfach Karma? Denn die Reality-Darstellerin hat offen über ihre schwierige Vergangenheit gesprochen. Seit dem Tod von Ehemann Willi Herren kämpft sie nicht nur mit hohen Schulden, sondern natürlich auch mit dem emotionalen Verlust. Trotzdem gibt Jasmin nie auf, zeigt sich kämpferisch, ehrlich und verletzlich zugleich. Ist der Sieg die späte Gerechtigkeit für eine Frau, die schon so oft zurückstecken musste?