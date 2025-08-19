Diego Pooth: Neue TV-Show mit Mama Verona!

Während Diego sich neben "Schlag den Star" so langsam auf die Rückkehr aufs Tanzparkett vorbereiten muss, ist auch Mama Verona vielbeschäftigt. Derzeit ist sie als Moderatorin der Sendung "Villa der Versuchung" zu sehen und hat dort angesichts der Dramen alle Hände voll zu tun. Am 25. August ist das große Finale bei Sat.1 zu sehen, schon jetzt ist die Folge aber in der Joyn-Mediathek verfügbar.