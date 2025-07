Diego Pooth & Freundin Louisa: Zuckersüßes Video! "Zu dritt unterwegs"

Louisa, die bislang in Düsseldorf studierte, ist für Diego nach Berlin gezogen. "Ich wohne seit zwei Wochen in Charlottenburg-Wilmersdorf", verriet sie in einem Interview. Auch wenn beide weiterhin in getrennten Wohnungen leben, ist das Paar jetzt endlich in derselben Stadt – ein großer Schritt für die Beziehung.