Doch im Gegensatz zu seiner berühmten Mutter wird Diego nicht dauerhaft in der arabischen Mega-Metropole leben. Denn seine Reise hat einen ganz bestimmten Grund: In Dubai wird der „Let’s Dance“-Sieger ein Praktikum machen. Während dieser Zeit wolle er „Einblicke in die Immobilienbranche dort gewinnen“. Viele Fans dürfte das überraschen, schließlich hatte er vor einigen Jahren noch ganz andere Pläne und viele vermuteten zudem, dass sich Diego nach dem Erfolg mit „Let’s Dance” auf das TV-Geschäft konzentrieren würde.