Diego Pooth verkündet Abschied – Das sind jetzt seine Pläne
Nach dem gemeinsamen Auftritt von Diego und Verona Pooth bei „Schlag den Star“ verabschiedet sich der „Let’s Dance“-Star aus seiner vertrauten Welt.
Als Sohn von Verona Pooth stand Diego schon früh in der Öffentlichkeit.
© IMAGO / Future Image
In der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“ tanzte sich Diego Pooth in die Herzen des Publikums und sicherte sich den Sieg. Weniger erfolgreich war er bei seinem letzten TV-Auftritt am vergangenen Samstag: Gemeinsam mit seiner Mutter Verona Pooth trat er bei „Schlag den Star“ gegen Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht an – musste sich aber geschlagen geben. Von der Niederlage scheint Diego sich aber nicht unterkriegen zu lassen. Auf Instagram verriet der „Dancing Star 2025“, dass er schon einen neuen Plan hat.
Das hat der „Let’s Dance“-Star jetzt vor
Nachdem Verona Pooth erst kürzlich nach Dubai ausgewandert ist und damit für reichlich Schlagzeilen gesorgt hat, reist Sohn Diego ihr jetzt hinterher. Das verriet der 21-Jährige in seiner Instagram-Story. Besonders freuen würde er sich darauf, wieder mit seinem kleinen Bruder Rocco vereint zu sein. „Kann’s gar nicht abwarten, ihn endlich wiederzusehen“, schrieb er.
Doch im Gegensatz zu seiner berühmten Mutter wird Diego nicht dauerhaft in der arabischen Mega-Metropole leben. Denn seine Reise hat einen ganz bestimmten Grund: In Dubai wird der „Let’s Dance“-Sieger ein Praktikum machen. Während dieser Zeit wolle er „Einblicke in die Immobilienbranche dort gewinnen“. Viele Fans dürfte das überraschen, schließlich hatte er vor einigen Jahren noch ganz andere Pläne und viele vermuteten zudem, dass sich Diego nach dem Erfolg mit „Let’s Dance” auf das TV-Geschäft konzentrieren würde.
Diego Pooth wurde vom Sportler zum Model
Lange Zeit wollte der älteste Sohn von Verona Pooth zudem Profi-Golfer werden. Um seinem großen Traum ein Stück näher zu kommen, besuchte er die IMG Academy – eine private Sportschule in Florida. Nachdem er seinen High-School-Abschluss in der Tasche hatte, schlug er jedoch einen ganz anderen Weg ein. „Die Konkurrenz ist enorm groß, und nur ein ganz kleiner Bruchteil schafft es, von diesem Sport zu leben“, erklärte er seine Entscheidung gegenüber der „Bild“.
Zurück in Deutschland entschied er sich dafür, Business Management & Entrepreneurship an der „CODE“-Universität in Berlin zu studieren. Nebenbei arbeitet er als Model – und ist damit ziemlich erfolgreich: Letztes Jahr ergatterte er einen Job auf der Mailänder Fashion Week.