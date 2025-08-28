Verona Pooth ausgewandert: Der wahre Grund für den Umzug nach Dubai!

In einem Interview mit "Bunte" erklärte Verona offen, dass sie seit Jahren an ihrem Limit gearbeitet habe. "Ich bin ein Workaholic, arbeite seit Jahrzehnten gefühlt sieben Tage die Woche. Meine Kinder kennen mich im Grunde nur arbeitend", gestand sie. Der Umzug sei vor allem ein Schritt, um endlich mehr Zeit mit Rocco zu verbringen.