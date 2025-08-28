Verona Pooth ausgewandert: Der wahre Grund für den Umzug nach Dubai!
Verona Pooth zieht mit ihrer Familie nach Dubai – doch was bedeutet das für ihren Alltag, ihre Karriere und ihren Sohn Diego, der in Deutschland geblieben ist?
Verona Pooth (57) gestaltet ihr Leben neu.
© IMAGO / APress
Seit Jahrzehnten gehört Verona Pooth zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Nun hat die 57-Jährige einen radikalen Schritt gewagt: Gemeinsam mit Ehemann Franjo (56) und Sohn Rocco (14) ist sie nach Dubai ausgewandert. Doch warum verlässt sie plötzlich Deutschland – und was heißt das für ihre Familie?
Warum ist Verona Pooth ausgewandert?
In einem Interview mit "Bunte" erklärte Verona offen, dass sie seit Jahren an ihrem Limit gearbeitet habe. "Ich bin ein Workaholic, arbeite seit Jahrzehnten gefühlt sieben Tage die Woche. Meine Kinder kennen mich im Grunde nur arbeitend", gestand sie. Der Umzug sei vor allem ein Schritt, um endlich mehr Zeit mit Rocco zu verbringen.
Verona selbst betont, dass sie in Dubai eine ganz neue Balance zwischen Beruf und Privatleben findet. Die Moderatorin pendelt weiterhin für TV-Jobs nach Deutschland, doch das Familienleben steht nun an erster Stelle.
Neues Leben im Luxus-Penthouse in Dubai
Die Pooths wohnen in einem gemieteten Penthouse im angesagten Stadtteil Al Barari – rund 500 Quadratmeter Wohnfläche. Rocco besucht dort bereits eine internationale Privatschule. Für ihn ist das Abenteuer ein echter Neustart: Englisch spricht er fließend, jetzt lernt er auch Arabisch. Verona selbst hat ebenfalls begonnen, Sprachunterricht zu nehmen, um sich schneller einzugewöhnen, wie sie gegenüber Bild.de erklärte.
Besonders schätzt die 57-Jährige die angebliche Sicherheit und den Service in Dubai: "Die Stadt ist ein Dienstleistungsparadies", schwärmte sie. Gleichzeitig genieße sie die Anonymität, die ihr im Alltag in Deutschland oft verwehrt bleibt.
Sohn Diego bleibt in Deutschland
Doch nicht alle Familienmitglieder sind mitgezogen: Ihr älterer Sohn Diego (21) lebt weiterhin in Berlin. Dort studiert er, hat eine Freundin und ist fest verwurzelt. Auf Social Media hat er sich bislang nicht öffentlich zum Umzug seiner Mutter und seines Bruders geäußert.
Für Verona ist das kein leichter Schritt, schließlich zog auch Diego schon mit 18 Jahren in die USA. Dass nun erneut ein Familienmitglied fernab wohnt, könnte zu einer kleinen Herausforderung werden.
Dubai als umstrittene Wahl
So glamourös der Umzug klingt – die Wahl Dubais sorgt auch für Kritik. Menschenrechtsfragen, strenge Gesetze und die große Kluft zwischen Arm und Reich machen die Metropole nicht für jeden zur Traumstadt. Verona selbst betont derzeit aber nur die Vorteile für ihre Familie.
Ob der Schritt langfristig glücklich macht, bleibt abzuwarten. Fest steht: Für Verona Pooth beginnt ein völlig neues Kapitel – und ihre Fans werden gespannt verfolgen, wie sie Familie, Karriere und Dubai-Lifestyle unter einen Hut bringt.