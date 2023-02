Dieter Bohlen: Bittere DSDS-Klatsche - RTL hat ihn rausgeschnitten!

"Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?", knallte der reanimierte Casting-Dino einer jungen Kandidatin an den Kopf. So viel zum Thema: Die Show soll familienfreundlicher werden. Damit erklärte RTL damals zumindest den Bohlen-Rauswurf. Seine derben, oft frauenfeindlichen Sprüche passten nicht mehr in die sensibilisierte MeToo-Ära. Doch ohne Dieter war auch keine Lösung – unter dem familienfreundlichen Ersatzspieler Florian Silbereisen stürzten die Quoten ab. Daher wurde der ausgemusterte Oberjuror für die 20. Staffel wieder an Bord geholt.

Er lief prompt zu alter Form auf: Nachdem Superstar-Anwärterin Jill Lange von Jurorin Katja Krasavice als Ex-Kandidatin der Dating-Shows "Are You The One" und "Ex On The Beach" erkannt wurde, wollte Dieter wissen, warum sie daran teilgenommen hatte. Jill erklärte, sie hätte nach dem Abitur "noch irgendwas Cooles machen, Abenteuer erleben" wollen – und musste sich daraufhin den oben zitierten Kommentar anhören. Was vor Jahren vermutlich noch als typischer Bohlen durchgerutscht wäre, beschert DSDS einen handfesten Sexismus-Skandal. Zumal wohl noch weitere herablassende Worte fielen, wie Jill ihren Fans unter Tränen anvertraute: "Dieter ist persönlich geworden, und da wurde auch nicht alles gezeigt. Dieter hat mich beleidigt."

Gibt sich der Poptitan wenigstens im Nachhinein einsichtig oder gar schuldbewusst? Keine Spur! Statt selbst zu antworten, repostete er den Beitrag eines männlichen Fans: "Wenn man bei solchen Bums-Formaten mitmacht (…) muss man sich eben mit ehrlichen Fragen und Antworten auseinandersetzen." Ob Dieter sich mit dieser schnodderigen Reaktion einen Gefallen tut? Wohl kaum. Im Netz wird heftig über seine abfällige Bemerkung diskutiert, einhelliger Tenor: Dieter verstehe die junge Generation nicht mehr. Das sieht auch seine Jury-Kollegin Katja so: "Wir haben sehr viele weiße alte Männer in der Industrie, die immer noch über Frauen herablassend sprechen", stellt sie klar. "Es ist fast unmöglich, Männer über 50 zu verändern." Mag sein. Aber wenn Dieter weiter Sprüche klopft wie Anno 2002 dürfte seine zweite TV-Chance sich schneller erledigt haben, als er denkt. RTL hat jedenfalls schon mal eine kleine Reißleine gezogen und die Verbal-Entgleisung aus der TV-Ausstrahlung und nachträglich auch beim hauseigenen Streamingdienst RTL+ herausgeschnitten …