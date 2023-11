Dieter Bohlen: Fremdgeh-Beichte nach 17 Jahren Liebe!

Gegenüber "Bild" legte Dieter Bohlen jetzt eine Fremdgeh-Beichte ab. Scheinbar hat ihn vor Carina keine Frau so gefesselt, dass er sich nicht anderweitig umgeschaut hat. Warum er sich seit der Beziehung mit der 30 Jahre jüngeren Brünetten, keinen Seitensprung mehr erlaubte, erläutert er ebenfalls: "Wetten, dass Sie noch nicht wussten, dass ich seit 17 Jahren nicht fremdgegangen bin und ich die meiste meiner Zeit an der Börse verbringe? Das Finanzwesen interessiert mich schon immer. Ich habe das ja auch deshalb studiert. Es ist sehr spannend zu sehen, was da jeden Tag an den Märkten weltweit passiert. Ich sitze eigentlich täglich viele Stunden und spreche mit Analysten der großen Banken und Anlageberaterfirmen über internationale Anlagemöglichkeiten."