Dieter Bohlen: Nach DSDS-Aus - Er bekommt seine eigene Show!

Wie "Bild" jetzt erfahren haben will, soll sich der Sender wohl etwas ganz Besonderes für Bohlen überlegt haben: "Wenn es bei DSDS weiter so läuft, bekommt Dieter eine eigene Show bei RTL", schreiben sie. Um was für eine Art Sendung es sich handeln wird, wird dadurch allerdings nicht klar. Ob es auch eine Castingshow sein wird, in der es ums Singen geht oder aber etwas komplett anderes, wurde nicht erwähnt.

Auch gab es noch keine offizielle Bestätigung des Senders. Klar ist aber: Wir werden Dieter Bohlen wohl noch weiter zu sehen bekommen!

