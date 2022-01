Dieter Bohlen: Pleite-Drama! Jetzt geht es nur noch bergab

Nun ja, ernsthafte finanzielle Sorgen wird der Pop-Titan wohl kaum haben, schließlich wird sein Vermögen auf rund 135 Millionen Euro geschätzt. Doch schon seine Ex Verona Pooth (53) plauderte aus: "Dieter ist ein schlimmer Geizhals!". Und auch Dieter selbst gibt zu, dass er teure Restaurants verlässt, bevor die Rechnung kommt – zahlen darf dann der Tischnachbar.

Nun gut, wenn der 67-Jährige aktuell keine großen Aufträge hat, dann muss eben seine Carina (38) die Kohle anschaffen! Wie das? Dieter lässt die schöne Brünette auf seinem Instagram-Profil bevorzugt äußerst freizügig auftreten. Besonders in den letzten Wochen fiel auf, dass regelmäßig Videos auftauchten, in denen die Beauty im heißen Bikini tanzt, ihre Hüften kreisen lässt oder verführerisch in die Kamera lächelt. Und den 1,5 Millionen Fans gefällt’s!