Dieter Bohlen & Carina: Jetzt ist es raus

Die alte Dame lebt in Oldenburg, ca. 140 Kilometer von Dieters Familie in Tötensen entfernt. Trotzdem ist Edith Bohlen stets auf dem Laufenden, was bei ihrem berühmten Sohn passiert: "Carina schickt mir immer Fotos von Reit-Ausflügen, so erlebe ich alles mit. Fahre ich zur Kur, kommt Carina vorbei und unterstützt mich, hilft mir. Eine ganz tolle Schwiegertochter", so die Bohlen-Mama.

