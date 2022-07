Dieter Bohlen & Carina Walz: Schlag für Dieter! Ein jüngerer Mann zerstört ihr Glück

In der "NDR"-Talkshow geriet Oliver Pocher nämlich nun in Plauderlaune und gab ein paar ganz intime Einblicke in sein Eheleben mit Amira Pocher preis! So verriet er unter anderem, dass ihm seine schöne Frau auch manchmal ganz schön Gegenwind geben kann: "Also die Amira macht auch schon Ansagen. Das wäre auch wirklich zu langweilig, wenn man jemanden hat, der immer nur sagt: 'Toll! Super, wie du das machst!'" Ein Pärchen welches jedoch genau so lebt, sind laut Oliver Dieter Bohlen und Carina! So wettert er: "Aber das ist ja für Dieter Bohlen die perfekte Rolle." Autsch! Harte Worte des 44-Jährigen, die an dem Poptitan und seiner Liebsten sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Was Dieter und Carina wohl darüber denken? Bis jetzt äußerten sie sich noch nicht dazu ...