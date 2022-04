Dieter Hallervorden: Blitzhochzeit mit 86 Jahren

"Wir wollen endlich unser Lebensmotto durch den Bund der Ehe besiegeln: für immer und ewig", säuselt Didi laut "Freizeitwoche". Für den "Nonstop Nonsens"-Star wäre es bereits die dritte Vermählung. Doch aller guten Dinge sind schließlich drei und es scheint, als habe er mit der Stuntfrau nun das große Glück gefunden: "Für mich ist diese Frau mein Lebens- und Liebesglück", sagte er schon vor zwei Jahren. Dass er jetzt, mit Ende 80, eine 35 Jahre jüngere Frau heiraten will – ja, dafür wird Dieter Hallervorden aber häufig belächelt: "Es ist nicht wichtig, wie alt man wird. Wichtig ist, wie man alt wird. Ich habe wirklich das Herz und den Kopf eines 50-Jährigen. Ich bin in meinem tiefsten Herzen Kind geblieben. Also für uns spielt dieser Altersunterschied keine große Rolle."