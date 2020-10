Dieter Hallervorden: Die ganze Wahrheit über Kinder und Freundin

Zweimal war Dieter Hallervorden glücklich verheiratet, zweimal folgte das traurige Ehe-Aus. Doch vier gemeinsame Kinder verbinden den humorvollen Schauspieler heute mit den Frauen seiner Vergangenheit. Bereits in seiner ersten Ehe mit der Komödiantin Rotraud Schindler erblickten seine Kinder Dieter Jr. (1963) und Nathalie (1966) das Licht der Welt. 1991 wagte sich Dieter Hallervorden zum zweiten Mal vor den Traualtar, um seine langjährige Freundin Elena Blume zur Frau zu nehmen. Aus der 25-jährigen glücklichen Beziehung gingen Tochter Laura (1986) und Sohn Johannes (1998) hervor. Mittlerweile ist Nachwuchs volljährig und geht seinen eigenen Weg. Während Tochter Nathalie heute mit ihrem Mann in London lebt und als Psychotherapeutin in einem Krankenhaus arbeite, treten die Söhne Dieter Jr. und Johannes als Schauspieler in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters. Bereits mit 14 Jahren übernahm Dieters jüngstes Kind seine allererste Rolle in „Binny und der Geist“, bevor er 2017 in „SOKO Wismar“ zu sehen war.