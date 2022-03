Dieter Wollny: Erschütternd, was er jetzt ertragen muss

Nach der Trennung von Dieter und Silvia spaltete sich die Familie in zwei Teile. Während Jeremy Pascal zu seinem Vater hielt, schlugen sich die anderen Kids auf ihre Seite. Er veröffentlichte sogar ein Enthüllungsbuch, in dem er seine Ex und die Kinder durch den Dreck zog. Dementsprechend schlecht ist auch Lavinia auf ihren Erzeuger zu sprechen. Bei einer Fragerunde wurde die 22-Jährige kürzlich gefragt, warum sie nichts mehr mit Dieter und ihrem Bruder zu tun haben möchte. Lavinias deutliche Antwort: "Hat seine Gründe. Sag ehrlich, richtig unnötig diese Frage. Mit so Leuten will ich nichts zu tun haben." Die Frage, ob Dieter ihre kleine Tochter kennenlernen darf, kann sich wohl jeder selbst beantworten. Ein ganz ziemlich harter Schlag für einen Opa...

Silvia Wollny ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr all ihre Enkel auf einen Blick: