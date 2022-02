DJ Ötzi: Nach 19 gemeinsamen Jahren ist alles anders!

Auch wenn es für jeden Vater schwer ist, seine Tochter gehen zu lassen, ist es ein ganz normaler Prozess, der nun auch DJ Ötzi bevor steht! So offenbart er, dass seine 19-jährige Tochter Lisa Marie scheinbar ihren ersten Freund hat. Bei der "Giovanni Zarrella Show" berichtet der Schlagerstar über die junge Liebe: "Wir hatten das Glück, dass Lisa-Marie einen tollen Burschen hat, einen tollen Freund, den Markus, der wirklich, wirklich, wirklich auf sie schaut." Er ergänzt: "Und alles andere ist nicht mehr meine Geschichte. Wenn sie mich braucht, bin ich da. Und wenn so was passiert, dass deine Kleine einen richtigen Freund bekommt, dann ist alles cool. Das Wichtigste in dieser Geschichte ist Vertrauen." Was für ein privater Einblick in das Familienleben von DJ Ötzi! Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...