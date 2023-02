Djamila Rowe: Pikante Dreier-Beichte! Sie enthüllt die schlüpfrige Wahrheit

Bei Exclusiv Weekend plaudert Djamila nun ein pikantes Sex-Geheimnis aus! "Eine erotische Fantasie? Ich hatte noch nie Sex zu dritt. Ich glaube, das würde ich mal gut finden. Ja, zwei Männer, zwei Männer", platzt es aus ihr heraus. Ohne Liebe sei das bei ihr aber nicht möglich. "An meiner Grundeinstellung zum Thema ´Sexualität´ hat sich nichts geändert", erzählt sie weiter. "Ich bin jemand, wenn ich Sex habe, wirklich nur mit jemandem, wo auch Liebe im Spiel ist. Aber ich bin nicht triebhaftig unterwegs."

Den Glauben an die große Liebe hat Djamila übrigens trotzdem noch nicht verloren. "Ein Mann, den ich interessant finde - also ich muss ganz klar sagen, es ist nicht mehr an erster Stelle die Optik, die mich jetzt faszinieren sollte, sondern das Herz, die Seele, das Ganze, die alten klischeehaften Dinge", so die 55-Jährige. "Im Moment kann man mich mit Essen locken. Also sollte mir jemand eine Pizza oder Bolognese anbieten - ich bin dabei!"