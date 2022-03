Dominik Stuckmann: Krasse Enthüllung! Der Bachelor braucht dringend Hilfe

Der TV-Junggeselle findet nämlich alle drei verbliebenen Kandidatinnen "unglaublich toll", kann sich mit jeder eine Beziehung vorstellen. Aber eine polyamore Liebes-WG ist im Drehbuch nicht vorgesehen – und überhaupt: Dominiks Mama kann sich Top-Anwärterin Anna (33) so gar nicht an seiner Seite vorstellen! Oje, es ist kompliziert…

Wie gut, dass dem Rosenverteiler ein Mann zur Seite steht, der weiß, wie’s läuft: Andrej Mangold (35). Seit Staffelbeginn coacht der Ex-"Bachelor" von 2019 via Instagram seinen Nachfolger mit Tipps und Tricks zum Finale, mahnt: "Verkopf dich nicht zu sehr", oder klopft ihm mit einem fröhlichen "Weiter so!" virtuell auf die Schulter. Und natürlich ahnt Andrej auch schon, wem Dominik am Ende die letzte Rose überreichen wird: "Ich tippe auf Anna!" Ob er damit richtig liegt? Abwarten!

Aber vielleicht sind Andrejs Ratschläge ja gar nicht so schlecht, immerhin blieb er mit seiner Finalistin Jenny Lange (28) nach Ende der Show immerhin ein gutes Jahr zusammen! Sollte Domi allerdings ins Straucheln geraten, tröstet Andrej schon mal: "Alles passiert aus einem bestimmten Grund, Bro." Also nur Mut, lieber Dominik: Zu Risiken und Nebenwirkungen bei überfälligen Liebesentscheidungen fragst du am besten nicht deine Mutter, den Arzt oder Apotheker – sondern deinen Bachelor-Buddy…