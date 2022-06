Dominik Stuckmann & Anna: Ihr falsches Spiel für die Kameras ist aufgeflogen

Auch seine Auserwählte Anna Rossow (33) hielt sich, was soziale Medien angeht, eher zurück. Momentchen mal, sprechen wir etwa von den gleichen Personen? Die beiden, die jetzt für ungefähr alles Werbung machen, was der Markt so hergibt? Ja, genau! Dominik, der damals Kandidatin Nele (28) noch verurteilte, weil sie dank ihrer knapp 200 000 Follower Geld verdient ("Das Wort Influencer hat hier einen komischen Beigeschmack – aber gut …"), stellt sich nun selbst vor die Kamera und rattert die Rabattcodes runter. Dabei war es ganz anders geplant: "Ich bin jetzt nicht der Typ, der sein Frühstück filmen wird und der ganzen Welt jeden Morgen den wunderschönsten Morgen wünscht", sagte Dominik damals. Aber gut, Schwamm drüber: Konnte ja keiner ahnen, dass den beiden ein Follower-Boom bevorsteht: Von 0 auf 172 000 bei Dominik, von 500 auf 191 000 bei Anna. Umgerechnet bedeutet das, dass die beiden mit etwa 1500 bis 4000 Euro pro Post rechnen können – und dazu kommen all die hübschen Gratis-Goodies, vom Lippenstift bis zur Inneneinrichtung! Da konnten wohl selbst der ach so bodenständige Unternehmer und die Angestellte im öffentlichen Dienst nicht widerstehen, nach dem Motto: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern …