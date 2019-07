Doreen Steinert: Intime Sex-Beichte!

Doreen Steinert ist zurück Lange war es ruhig um die ehemalige „ “-Siegerin und Ex-Freundin von Sido. Doch nun wagt die 32-Jährige einen musikalischen Neustart!

Intimes Geständnis

In dem Musikvideo zu ihrem Song „Missing You“ geht es heiß her! Darin beobachtet die Sängerin leicht bekleidete Frauen dabei, wie sie sich küssen. Diese Szenen scheinen ihr besonders gut gefallen zu haben! „Die Tänzerinnen hatten ein bisschen zu viel an für meinen Geschmack, aber der Regisseur hat sich durchgesetzt“, erzählt Doreen im Interview mit BILD. „Im Video sieht man zwei heiße Frauen in Dessous, die rummachen, während ich zugucke. Das ist ebenfalls nach meinem Geschmack.“

Das gefällt der Blondine nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter. „Im Song geht es darum, wie ich eine Trennung verarbeite“, so Doreen. Da komme es natürlich auch vor, dass sie richtig traurig wird und sich mit Frust-Shopping tröstet. „Gleichzeitig feiere ich auch einen neuen Lebensabschnitt, lasse mich tätowieren und lade heiße Frauen auf Drinks ein.“