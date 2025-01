Dr. Bob packt aus: Das hält er von den Dschungelcamp 2025 Kandidaten!

Morgen ist es so weit: Die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet bei RTL. Dr. Bob, der kultige Arzt des Dschungelcamps, hat bereits alle 12 Teilnehmer getroffen – und er ist begeistert. „Jeder von ihnen will gewinnen!“, verrät er in seinem Instagram-Reel. Die Kandidatenliste lässt keinen Wunsch offen: Lilly Becker, Ex-Frau von Boris Becker, tritt gegen Reality-Stars wie Yeliz Koc und Sam Dylan an. Mit dabei sind auch Schauspieler Timur Ülker („GZSZ“), Sängerin Anna-Carina Woitschack und Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen.