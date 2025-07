Was als verspielter Konkurrenzkampf begann, wird nun bitterer Ernst: Viele Frauen stören sich an Vivis Auftreten, das einigen zu laut, zu dominant und zu selbstbezogen erscheint. Besonders Viktoria lässt kein gutes Haar an ihrer Konkurrentin und wirft ihr vor, sich ständig in den Vordergrund zu spielen. Dabei startet die achte Folge noch ungewohnt ruhig: Statt viel Action erwartet die Teilnehmerinnen ein intensives Gruppendate mit Sex- und Beziehungstherapie. Ziel ist es, Emotionen offenzulegen – doch nicht jede ist bereit dazu. Lena und Clara lassen sich auf das Setting mit Martin ein, während sich Viktoria hingegen Felix gegenüber eher verschließt.