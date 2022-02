Dschungelcamp 2022: Diese Szene sollte die Öffentlichkeit nie sehen!

In den vergangenen Tagen kam es zudem zu einer Szene, welche nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Die beiden Moderatoren gaben zu "RTL Direkt" weiter und dachten, sie wären nicht mehr live auf Sendung - stattdessen lief aber noch der Ton. Daniel Hartwich kritisierte in einem Gespräch mit Sonja Zietlow die Technik. "Das wird mir ein ewiges Rätsel bleiben, wie man so was timed. Und was eigentlich diese Menschen in der Sendeabwicklung so da machen, das werde ich in meinem Leben nie verstehen. Beim Radio verstehe ich das, beim Fernsehen raffe ich es nicht", so der 43-Jährige. Dann sprach er auch noch über einen Mitarbeiter: "Der Jonas muss auch so tierisch müde sein. Wie sieht der aus? Der sieht immer top aus. Der hat heute Mittag schon - als ich gefragt habe, die wievielte Cola das ist - frustriert abgewunken. [...] Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir nur mit diesen Menschen?"

