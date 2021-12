Dschungelcamp 2022: Geheime Details zur neuen Staffel enthüllt!

"Es wurde auch dieses Jahr an altbewährten Szenen festgehalten. So steht die Limousine wieder in der bekannten Dschungelkulisse", erzählt ein Insider in der "Bild". Reality-Star Cosimo Citiolo tauchte beim Dreh auch auf, welcher eigentlich nicht mit auf der Liste stand. Er wird dann wohl auch mit in der neuen Staffel dabei sein. Die Flüge nach Südafrika sollen in der zweiten Januar-Woche gehen.

