Dschungelcamp 2024: Es ist offiziell! Das ist der erste bestätigte Kandidat!

Wer ins Dschungelcamp will, der muss vor allem eines gut können: Entertainen und polarisieren! Denn kracht es ordentlich zwischen den Teilnehmern, steigen die Einschaltquoten und die Zuschauer wählen den aus ihrer Sicht nervigsten Kandidaten in die "Dschungelprüfung".

Diese Voraussetzungen bringt wohl vor allem "Promi-Büßen"-Kandidatin Emmy Russ mit, die ihre Star-Kollegen mit ihren arroganten Diva-Allüren auf die Palme bringt. Ex-"GNTM"-Teilnehmerin Anya Elsner hatte schon bei "Germany's Next Topmodel" ein Zicken-Image. Zwischen den beiden Frauen könnte es definitiv knallen.

Bei TikToker "Twenty4tim" scheiden sich in Deutschland die Geister. Die einen sagen, er sei ein untalentierter Nichtskönner, der seine Songs nur durch billige Effekte gut verkaufe. Andere feiern den 23-Jährigen jedoch für seine individuelle Art und seinen speziellen Style. Mit Ex-"Bachelor"-Kandidatin Franziska Temme und Ex-"Bachelorette"-Kandidat Rafi Rachek könnten neue Geheimnisse aus den Tiefen der Kuppelshows ans Licht kommen.

Zwei etablierte deutsche Stars zögen mit GZSZ-Darsteller Felix von Jascheroff und Schauspieler Heinz Hoenig ein. Ersterer spielt schon seit 2001 in der Rolle des "John Bachmann" in der Vorabend-Serie. Außerdem war der 41-Jährige bereits in mehreren anderen TV-Shows wie "Das große Backen - Promispezial" oder "The Masked Singer" dabei.

Heinz Hoenig ist ein echtes TV-Urgestein. Der 72-jährige hatte 1981 mit "Das Boot" seinen Durchbruch und war inzwischen bei 140 anspruchsvollen Film- und Fernsehproduktionen sowie zahlreichen Theaterinszenierungen dabei. Unter anderem spielte er bei "7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug" mit.

"So was wie Dschungelcamp habe ich noch nie gemacht. Das ist eine Herausforderung, da bin ich scharf drauf. Und deswegen gehe ich auch dahin!", erklärt Hoenig im RTL-Interview. Wir sind gespannt!