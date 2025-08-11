Dschungelcamp 2026: Erster Kandidat soll feststehen – doch die Fans laufen Sturm!

Doch bei den Fans sorgt die mögliche Besetzung auch für Kritik. Auf der Facebook-Seite des Senders gibt es bereits einige kritische Kommentare. "Wenn ihr ihn ins Dschungelcamp holt, hoffe ich, dass eure Einschaltquoten in den Keller gehen" oder "Ich finde er hat keine Plattform mehr verdient", heißt es dort. Ob Gil Ofarim wirklich ins Dschungelcamp geht, ist unklar. RTL äußert sich zu den Kandidaten bis zur Verkündung nicht.