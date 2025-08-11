Dschungelcamp 2026: Erster Kandidat soll feststehen – doch die Fans laufen Sturm!
Im Januar wird es eine neue Staffel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" geben. Schon jetzt wird über die ersten Kandidaten spekuliert.
Steht der erste Kandidat fest?
© RTL
Bei RTL steht bald mit der neuen Staffel "Das Sommerhaus der Stars" mal wieder ein Reality-TV-Highlight an, da wird schon über das nächste Trash-TV-Format spekuliert. Es geht um das Dschungelcamp, eine der wichtigsten Shows des Senders.
Gil Ofarim soll ins Dschungelcamp ziehen
Traditionell im Januar geht es für mehr oder weniger bekannte Promis in den australischen Dschungel, um sich dort mit Kakerlaken, Spinnen und den Dramen der Mitstreiter auseinanderzusetzen. Bis zum Winter dauert es allerdings noch einige Zeit und normalerweise gibt RTL die neuen Kandidaten erst kurz vor Start bekannt. Spekuliert werden darf natürlich trotzdem, doch der Name, den die "Bild" nun in den Ring wirft, sorgt für mächtig Wirbel.
Laut der Zeitung befindet sich niemand Geringeres als Gil Ofarim (42) mitten in den Verhandlungen mit RTL und es soll sogar so gut wie sicher sein, dass der Sänger am Dschungelcamp 2026 teilnimmt. Derzeit soll noch über die Höhe der Gage verhandelt werden.
Sollte es tatsächlich so kommen, wäre das eine ziemlich überraschende Entscheidung, denn zuletzt war Gil Ofarim in der deutschen Öffentlichkeit eher eine "Persona non grata". Nachdem er fälschlicherweise behauptet hatte, in einem Leipziger Hotel antisemitisch angegangen worden zu sein, wurde Ofarim im November 2023 wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung zu einer Geldbuße verurteilt.
Das sagen die Fans zum Gerücht
Seitdem findet der frühere "Let's Dance"-Gewinner in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht mehr statt. Zuletzt war seine gerade stattgefundene Hochzeit aber ein Thema. Im Dschungel könnte der Musiker natürlich noch einmal über den Skandal sprechen, womöglich auch seine Reue zum Ausdruck bringen. Für RTL wäre die Besetzung auf jeden Fall ein großer Coup.
Doch bei den Fans sorgt die mögliche Besetzung auch für Kritik. Auf der Facebook-Seite des Senders gibt es bereits einige kritische Kommentare. "Wenn ihr ihn ins Dschungelcamp holt, hoffe ich, dass eure Einschaltquoten in den Keller gehen" oder "Ich finde er hat keine Plattform mehr verdient", heißt es dort. Ob Gil Ofarim wirklich ins Dschungelcamp geht, ist unklar. RTL äußert sich zu den Kandidaten bis zur Verkündung nicht.