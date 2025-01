Dschungelcamp 2025: Spoiler zum ersten Rauswurf? Das steckt dahinter!

Oder muss doch Edith dran glauben? Während viele Fans aktuell Edith Stehfest (30) als Favoritin sehen, könnte es sein, dass sie dennoch schon heute das Camp verlassen muss. Für ihre Mitstreiter wäre dies perfekt. Und auch für Jannik wäre das kein großer Verlust, wie er in seiner Story verriet. “Ich glaube, ich würde mit ihr am wenigsten klarkommen“, so Kontalis. Seiner Meinung nach ist Edith zu politisch. “Ich würde mit ihr wahrscheinlich über alles diskutieren“, fügt er hinzu.