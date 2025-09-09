Dschungelcamp 2026? Sarah-Jane Wollny spricht Klartext
Sarah-Jane Wollny spricht offen über ihre Angst vor Tieren und verrät, ob eine Teilnahme am Dschungelcamp 2025 für sie eine Option ist.
Sehen wir Sarah-Jane Wollny bald im „Dschungelcamp”?
© Youtube/ Temptation Island (Screenshot)
Die Wollnys gehören seit Jahren zu den bekanntesten Reality-TV-Familien Deutschlands. Während Mama Silvia schon als Siegerin von „Promi Big Brother“ TV-Geschichte schrieb, wagt sich nun Tochter Sarah-Jane Wollny erneut selbst ins Rampenlicht. Doch nicht alle Formate kommen für sie infrage.
„Ich arbeite in der Altenpflege und das hält mich geerdet.”
Obwohl Sarah-Jane mittlerweile regelmäßig im Fernsehen und in Social Media zu sehen ist, bleibt sie bodenständig. Ihr Herz schlägt weiterhin für die Altenpflege. „Mein Job. Ich arbeite in der Altenpflege und das hält mich geerdet. Das ist mein Ausgleich zum öffentlichen Leben“, betont sie im Interview mit TV Movie Online. Für die 25-Jährige stand nie zur Debatte, diesen Beruf aufzugeben: Altenpflege sei und bleibe ihr Hauptjob.
Promi Big Brother 2025: Ein Abenteuer ohne Luxus
Schon bald wird es für die Wollny-Tochter ernst: „Promi Big Brother“ 2025 wartet. Dort will Sarah-Jane vor allem herausfinden, wie es ist, ohne die alltäglichen Privilegien zu leben. „Ich möchte erleben, wie es ist, plötzlich nichts mehr zu haben“, erklärt sie. Das Experiment reizt sie mehr als die Aussicht auf Geld oder Publicity.
Aufgeregt ist sie schon jetzt: „Sehr sogar. Ein Kandidat wurde ja schon mit mir bekannt gegeben, die anderen kenne ich nicht. Man hört nur Spekulationen.“
Keine Chance fürs Dschungelcamp
Ein Format kommt für Sarah-Jane jedoch definitiv nicht infrage: das Dschungelcamp. „Nein, das wäre absolut nichts für mich. Ich habe Angst vor Tieren“, stellt sie klar. Auch bei „Promi Big Brother“ sei genau das ihre größte Sorge. „Wenn wir draußen schlafen müssten, wäre das mit den Tieren die Hölle für mich. Klar, fürs Dschungelcamp wäre das ein Grund, mich zu nehmen, aber für mich wäre es unvorstellbar.“
„Mir geht es nicht ums Geld, sondern um die Erfahrung.”
Für Sarah-Jane ist klar: „Promi Big Brother“ soll kein finanzielles Projekt werden, sondern eine wertvolle Erfahrung. „Mir geht es nicht ums Geld, sondern um die Erfahrung. Ich habe meinen Job, ich habe Social Media – finanziell bin ich nicht darauf angewiesen. Ich will Erinnerungen schaffen, gerade nach dem schwierigen letzten Jahr.“
Wie es danach weitergeht? Das lässt sie offen: „Erst mal freue ich mich auf ‚Promi Big Brother‘. Was danach kommt, wird sich zeigen.“