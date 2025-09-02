"Promi Big Brother" 2025: Geheime Hinweise – welche Stars sind dabei?
Das Rätselraten um die neue Staffel "Promi Big Brother" hat begonnen – und ein mysteriöses Hinweis-Video sorgt für wilde Spekulationen über die möglichen Kandidaten.
Sarah-Jane Wollny zieht 2025 in den berühmt-berüchtigten Container – aber wer ist noch dabei?
© Joyn
Schon bald startet eine neue Staffel von "Promi Big Brother" – und Fans können es kaum erwarten zu erfahren, welche Stars diesmal in den berühmten Container ziehen. Bisher hat der Sender nur zwei Namen offiziell bestätigt: Sarah-Jane Wollny und Ex-Bachelor Andrej Mangold. Doch ein frisch veröffentlichtes Instagram-Video sorgt nun für heftige Diskussionen, denn darin verstecken sich gleich mehrere kryptische Hinweise auf die restlichen Bewohner.
Das mysteriöse Hinweis-Video im Check
Im Clip sind nicht nur Sarah-Jane und Andrej zu sehen, sondern auch die Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen. Gemeinsam greifen sie zu Symbolen wie einer österreichischen Flagge, Handschellen, einer blonden Perücke, einem Schnuller und einer Rose. Schnell war klar: Das sind keine zufälligen Requisiten, sondern eindeutige Hinweise auf kommende Kandidaten.
Handschellen: Marlene deutete im Video an, dass damit Menowin Fröhlich gemeint sein könnte – seine bewegte Vergangenheit ist schließlich bekannt.
Schnuller: Viele Fans tippen auf einen Promi-Papa wie Jimi Blue Ochsenknecht, der gerade selbst für Schlagzeilen sorgt.
Österreich-Flagge: Hier fällt der Name Tara Tabitha immer wieder, die als Reality-Star in ihrer Heimat Kultstatus genießt.
Blonde Perücke: Sarah-Jane mutmaßte, dass dies ein Hinweis auf Laura Lettgen alias "Laura Blond" sein könnte.
Rose: Für viele Zuschauer ganz klar ein Symbol für jemanden aus dem Bachelor-Universum.
Welcher Promi definitiv nicht dabei ist
Eine mögliche Kandidatin hat bereits selbst Klartext gesprochen: Kim Virginia Hartung. Auf Instagram erklärte sie, dass sie nicht ins "Promi Big Brother"-Haus einziehen wird. Stattdessen wolle sie sich neuen Projekten widmen – welchen genau, ließ sie dabei aber noch offen.
Ob die Hinweise wirklich auf Menowin Fröhlich, Tara Tabitha, Jimi Blue oder Laura Blond deuten, bleibt zunächst jedoch unklar. Sat.1 hält sich wie immer bedeckt und wird die finale Teilnehmerliste wohl erst kurz vor dem Start der neuen Staffel lüften.