"Promi Big Brother" 2025: Geheime Hinweise – welche Stars sind dabei?

Das Rätselraten um die neue Staffel "Promi Big Brother" hat begonnen – und ein mysteriöses Hinweis-Video sorgt für wilde Spekulationen über die möglichen Kandidaten.

Sarah-Jane Wollny posiert mit offenem Mund für Promi Big Brother - Foto: Joyn

Sarah-Jane Wollny zieht 2025 in den berühmt-berüchtigten Container – aber wer ist noch dabei?

© Joyn

VonLara Ottsen
Uhr

Schon bald startet eine neue Staffel von "Promi Big Brother" – und Fans können es kaum erwarten zu erfahren, welche Stars diesmal in den berühmten Container ziehen. Bisher hat der Sender nur zwei Namen offiziell bestätigt: Sarah-Jane Wollny und Ex-Bachelor Andrej Mangold. Doch ein frisch veröffentlichtes Instagram-Video sorgt nun für heftige Diskussionen, denn darin verstecken sich gleich mehrere kryptische Hinweise auf die restlichen Bewohner.

Das mysteriöse Hinweis-Video im Check

Im Clip sind nicht nur Sarah-Jane und Andrej zu sehen, sondern auch die Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen. Gemeinsam greifen sie zu Symbolen wie einer österreichischen Flagge, Handschellen, einer blonden Perücke, einem Schnuller und einer Rose. Schnell war klar: Das sind keine zufälligen Requisiten, sondern eindeutige Hinweise auf kommende Kandidaten.

Welcher Promi definitiv nicht dabei ist

Eine mögliche Kandidatin hat bereits selbst Klartext gesprochen: Kim Virginia Hartung. Auf Instagram erklärte sie, dass sie nicht ins "Promi Big Brother"-Haus einziehen wird. Stattdessen wolle sie sich neuen Projekten widmen – welchen genau, ließ sie dabei aber noch offen.

Ob die Hinweise wirklich auf Menowin Fröhlich, Tara Tabitha, Jimi Blue oder Laura Blond deuten, bleibt zunächst jedoch unklar. Sat.1 hält sich wie immer bedeckt und wird die finale Teilnehmerliste wohl erst kurz vor dem Start der neuen Staffel lüften.

TVPromi Big BrotherSarah Jane WollnyDeutsche Stars
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group