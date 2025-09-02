"Promi Big Brother" 2025: Geheime Hinweise – welche Stars sind dabei?

Schon bald startet eine neue Staffel von "Promi Big Brother" – und Fans können es kaum erwarten zu erfahren, welche Stars diesmal in den berühmten Container ziehen. Bisher hat der Sender nur zwei Namen offiziell bestätigt: Sarah-Jane Wollny und Ex-Bachelor Andrej Mangold. Doch ein frisch veröffentlichtes Instagram-Video sorgt nun für heftige Diskussionen, denn darin verstecken sich gleich mehrere kryptische Hinweise auf die restlichen Bewohner.