Dschungelcamp: Ärger vor dem Start! Das Drama ist vorprogrammiert

Der Ärger ist vorprogrammiert

"Sie sollten sie selbst sein und nicht versuchen, dem Zuschauer etwas vorzuspielen", erklärt Glööckler der "Deutschen Presse-Agentur". "Einige versuchen, in der Hoffnung auf mehr Sendezeit, durch Drama Aufmerksamkeit zu bekommen. Am Ende sind sie aber vergessen und verschwinden im Nichts, aus dem sie gekommen sind. Meist erinnert man sich nur an die, die man schon vorher kannte."

Die neue Staffel wird besonders spannend, denn zum ersten Mal seit drei Jahren wird die Sendung wieder in Australien gedreht. Diese Zeit könnten die Teilnehmer eigentlich dafür nutzen, auch mal abzuschalten. "Es war eine großartige Zeit. In der Natur zu sitzen, ohne Smog, ohne Elektrosmog und ohne die Energie von Millionen Menschen - stattdessen die wundervolle Energie Afrikas und des Dschungels: Das hat mich sehr geerdet. Ich habe dort meine innere Mitte gefunden", erinnert Glööckler sich zurück. Doch er weiß auch: Im Dschungel ist der Ärger bei so vielen verschiedenen Persönlichkeiten trotzdem vorprogrammiert!