Dschungelcamp: Bestätigt! Diese Stars sind dabei

Eine, die definitiv Kampfgeist hat, ist Lilly Becker! Die konnte bereits bei "Global Gladiators" beweisen, was sie drauf hat. Jetzt will sie sich die Dschungelkrone schnappen. Wie sie sich im Dschungel zeigen will? "Das wird ein riesengroßes Abenteuer", freut sie sich. Ob sie am Ende auch auf dem Thron sitzt? Wer weiß! Für sie lohnt sich der Trip aber jetzt schon. Denn laut "Bild", soll sie die höchste Gage bekommen: 300.000 Euro!