Dschungelcamp: Darum wird es das schlimmste Camp aller Zeiten!

Zigaretten-Entzug

Wer raucht, muss sich auf knallharten Entzug einstellen! Denn pro Tag sind den prominenten Paffern nur fünf Zigaretten gestattet, die weder getauscht noch verschenkt werden dürfen. Wer gegen die Regeln verstößt, läuft Gefahr, sogar diese knappe Ration zu verlieren – und die Sanktionen werden von Jahr zu Jahr härter! "14 Tage kaum Schlaf, kein Koffein, kein Nikotin, kein Zucker. Da werden selbst die härtesten Kandidaten irgendwann weich in den Beinen. Und in der Birne", erinnert sich Ex-Camperin Olivia Jones (55) an die Entzugs-Folter.

Nachtruhe ade…

Nächtliche Erholung? Davon können die Camper nur träumen! Denn die Macher lassen sich einiges einfallen, um die Kandidaten um einen entspannten Schlaf zu bringen: So berichtete Ex-Kandidatin Melanie Müller (36), dass Set-Mitarbeiter am liebsten mitten in der Nacht das Camp stürmen, um die Batterien der Kandidaten-Mikrofone austauschen! Ebenfalls besonders perfide: Sogar die Uhren der Crew-Mitglieder werden überklebt, um das Zeitgefühl der Kandidaten zusätzlich durcheinanderzubringen…

Teilnehmer Rocco Stark (38) verriet zudem, dass die Camper morgens immer zu unterschiedlichen Uhrzeiten geweckt wird.

Hygiene-Horror

Der Dschungelaufenthalt ist kein Wellness-SPA(ß)! Das wird selbst der Gang zum stillen Örtchen für die Bewohner zur Zerreißprobe, wie Olivia Jones weiß: "Der Zustand der Toiletten ist selbst für Camping-Fans eine Herausforderung. Das sind ja Steinzeit-Plumpsklos. Was da rumschwimmt, wie das in der Hitze und bei der Luftfeuchtigkeit stinkt – das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man's nicht selbst erlebt hat…". Und auch die Duschen sind laut Melanie Müller ein Horror! Die würden ohnehin nur sehr früh morgens funktionieren, danach sei in Sachen Körperpflege schon Feierabend: "Morgens ist es sehr kalt. Mittags, wenn es wärmer ist, werden die Duschen abgestellt und man kann nur noch in den verdreckten Tümpel", so die einstige Dschungel-Queen.