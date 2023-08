Dschungelcamp: Diese Ex-Teilnehmerin ist schwanger!

Bastian Yotta

Krass! Das sind alle Ex-Freundinnen des TV-Millionärs!

Dem sonst so entspannten Protz-Millionär Bastian Yotta steht gerade sein finanzielles Desaster bis zum Hals. Aber wie heißt es so schön: Glück im Spiel - Pech in der Liebe! Vielleicht ist das ja bei Bastian der Fall und der Selfmade-Millionär ist seine Geldsorgen bald los. Die Chancen stehen gut, denn in Sachen Liebe will es bei dem 42-Jährigen auch nicht so richtig laufen...