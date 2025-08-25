Dschungelcamp: Pikanter Verdacht! Trifft Serkan Yavuz auf seine Ex-Affäre?

Weder die beiden Promis noch RTL haben sich zu den Gerüchten geäußert. Traditionell gibt der Sender die Kandidatenliste erst kurz vor dem Start bekannt. Wie sicher Serkan und Eva dabei sind, ist unklar. Die Zeitung berichtet aber, dass RTL bis Ende Oktober die finale Auswahl zusammengestellt haben wird. Wir sind gespannt, ob es am Ende wirklich zu dieser explosiven Begegnung kommen wird...