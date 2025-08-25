Gerüchteküche brodelt

Dschungelcamp: Pikanter Verdacht! Trifft Serkan Yavuz auf seine Ex-Affäre?

Das würde für jede Menge Zündstoff sorgen! Gerüchten zufolge sollen zwei Reality-TV-Stars im Dschungelcamp aufeinandertreffen, die eine pikante Vergangenheit haben.

Serkan Yavuz lächelt und schaut zur Seite. - Foto: Imago/ Future Image

Serkan Yavuz könnte im Dschungel auf seine Ex treffen.

© Imago/ Future Image

VonConstanze Lerch
Senior Editor
Uhr

Das Dschungelcamp 2026 ist zwar noch einige Monate hin, doch hinter den Kulissen laufen bereits die Verhandlungen mit den Promis der nächsten Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus".

Dschungelcamp 2026: Sind Serkan Yavuz und Eva Benetatou dabei?

Zuletzt gab es Gerüchte, dass der in Ungnade gefallene Sänger Gil Ofarim (42) in den Dschungel ziehen könnte. Doch er ist scheinbar nicht der einzige Promi auf der RTL-Liste mit Knall-Potenzial. Wie die "Bild" nun berichtet, will der Sender durch zwei Promis aus dem Reality-TV für Zündstoff sorgen.

Eva Benetatou schaut ernst und hat die Hände zur Fäusten erhoben.
Eva Benetatou könnte für Zündstoff sorgen. ©  IMAGO / Beautiful Sports

Serkan Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) sollen sich in Verhandlungen für die Teilnahme befinden. Warum das so pikant ist? Im Februar 2025 trennten sich Serkan und seine Frau Samira (30). Der Grund soll eine Affäre des TV-Stars gewesen sein, mit niemand Geringerer als Eva!

Serkan Yavuz trägt ein beiges Oberteil und sieht sehr ernst aus. Zwei silberne Ketten hängen an seinem Hals.
Er gibt nicht auf
Serkan Yavuz & Samira: Eine zweite Chance?

Mittlerweile sollen Serkan und Samira für die beiden Kinder ein einigermaßen normales Verhältnis pflegen, doch sollten Serkan und Eva im Dschungelcamp tatsächlich wieder aufeinandertreffen, könnte das Thema natürlich noch einmal wieder hochkochen.

RTL entscheidet sich final Ende Oktober

Beide Stars haben eine Vergangenheit mit der Sendung. Während Eva 2025 als Ersatzkandidatin bereitstand, aber letztendlich nicht einzog, war Serkan 2022 als Begleiter von Filip Pavlović in Australien dabei. Ob beide nun endlich hautnah mit Kakerlaken und Co. in Berührung kommen?

Weder die beiden Promis noch RTL haben sich zu den Gerüchten geäußert. Traditionell gibt der Sender die Kandidatenliste erst kurz vor dem Start bekannt. Wie sicher Serkan und Eva dabei sind, ist unklar. Die Zeitung berichtet aber, dass RTL bis Ende Oktober die finale Auswahl zusammengestellt haben wird. Wir sind gespannt, ob es am Ende wirklich zu dieser explosiven Begegnung kommen wird...

Quelle: Bild.de

StarsDeutsche StarsSerkan YavuzEva BenetatouDschungelcamp
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group