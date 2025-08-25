Dschungelcamp: Pikanter Verdacht! Trifft Serkan Yavuz auf seine Ex-Affäre?
Das würde für jede Menge Zündstoff sorgen! Gerüchten zufolge sollen zwei Reality-TV-Stars im Dschungelcamp aufeinandertreffen, die eine pikante Vergangenheit haben.
Serkan Yavuz könnte im Dschungel auf seine Ex treffen.
© Imago/ Future Image
Das Dschungelcamp 2026 ist zwar noch einige Monate hin, doch hinter den Kulissen laufen bereits die Verhandlungen mit den Promis der nächsten Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus".
Dschungelcamp 2026: Sind Serkan Yavuz und Eva Benetatou dabei?
Zuletzt gab es Gerüchte, dass der in Ungnade gefallene Sänger Gil Ofarim (42) in den Dschungel ziehen könnte. Doch er ist scheinbar nicht der einzige Promi auf der RTL-Liste mit Knall-Potenzial. Wie die "Bild" nun berichtet, will der Sender durch zwei Promis aus dem Reality-TV für Zündstoff sorgen.
Serkan Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) sollen sich in Verhandlungen für die Teilnahme befinden. Warum das so pikant ist? Im Februar 2025 trennten sich Serkan und seine Frau Samira (30). Der Grund soll eine Affäre des TV-Stars gewesen sein, mit niemand Geringerer als Eva!
Mittlerweile sollen Serkan und Samira für die beiden Kinder ein einigermaßen normales Verhältnis pflegen, doch sollten Serkan und Eva im Dschungelcamp tatsächlich wieder aufeinandertreffen, könnte das Thema natürlich noch einmal wieder hochkochen.
RTL entscheidet sich final Ende Oktober
Beide Stars haben eine Vergangenheit mit der Sendung. Während Eva 2025 als Ersatzkandidatin bereitstand, aber letztendlich nicht einzog, war Serkan 2022 als Begleiter von Filip Pavlović in Australien dabei. Ob beide nun endlich hautnah mit Kakerlaken und Co. in Berührung kommen?
Weder die beiden Promis noch RTL haben sich zu den Gerüchten geäußert. Traditionell gibt der Sender die Kandidatenliste erst kurz vor dem Start bekannt. Wie sicher Serkan und Eva dabei sind, ist unklar. Die Zeitung berichtet aber, dass RTL bis Ende Oktober die finale Auswahl zusammengestellt haben wird. Wir sind gespannt, ob es am Ende wirklich zu dieser explosiven Begegnung kommen wird...
Quelle: Bild.de