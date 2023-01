Dschungelcamp: Schmutziger Zoff hinter den Kulissen

Das Lagerfeuer ist noch nicht mal angezündet, die erste Ekelprüfung noch nicht verdaut, da kracht es schon gewaltig! Denn schon bevor die 12 Möchtegern-Promis in Australien überhaupt ins Dschungelcamp gezogen sind, um sich die RTL-Krone zu krallen, legte sich Moderatorin Verena Kerth mit Camp-Kollegin und Ex-"GNTM"-Zuperzicke Tessa Bergmeier an! Grund: Veganerin Tessa kündigte an, keine Tiere zu essen – auch wenn das bedeutet, dass sie im Ernstfall keine Sterne mit ins Camp bringt und die Kandidaten wegen ihr hungern müssen. Für Verena ein absolutes No-Go! "Mit Tessa werde ich noch meine Freude haben! Ich steh auf Teamplayer und fairen Wettkampf", so die Blondine. Und Tessa? Ätzte genervt zurück: "Jetzt ist man schon eine Zicke, weil man vegan lebt und Tierleid ablehnt." Ein kleiner Vorgeschmack auf den Mega-Zoff im Dschungelcamp!

