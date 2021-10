Jana Pallaske: Baumhaus im Dschungel! So wohnt die „Sommerhaus“-Schamanin

Im „Sommerhaus der Stars“ gehört Jana Pallaske definitiv zu den wenigen wahren Stars. Ob „Fack Ju Göhte“, „Männerherzen“ oder „Inglourious Bastards“, diverse erfolgreiche Blockbuster reihen sich in ihrer nunmehr 20-jährigen Film-Vita. Die gebürtige Ost-Berlinerin hat seit ihrem Schulabbruch Ende der 90er Jahre eine Schauspielkarriere hingelegt, von der andere Darsteller nur träumen können. Und trotzdem entschloss sich Jana Pallaske ihr geordnetes Leben in Deutschland hinter sich zu lassen, um in einem einfachen Baumhaus im Dschungel zu leben! "In den Städten zu sein, das ist für mich wie Tauchen. Damit meine ich aber nicht das Schöne am Tauchen, sondern es ist, wie Luft anhalten. Irgendwann kann ich nicht mehr und muss einfach raus in die freie Natur", verriet die Schauspielerin 2018 dem "Mallorca-Magazin".