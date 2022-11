Dschungelcamp 2023: Das sind die ersten Kandidaten!

Im Januar ist es wieder soweit: Das Dschungelcamp geht in die nächste Runde! Die mittlerweile 16. Staffel des beliebten Reality-TV-Formats steht nach zwei Jahren Zwangspause in den Startlöchern und schickt im Januar 2023 wieder prominente und weniger prominente Kandidaten in den australischen Dschungel. Einer davon sollte bereits 2022 ins Camp ziehen: Lucas Cordalis wollte in die Fußstapfen seines Vaters treten, der 2004 zum ersten Dschungelkönig gekrönt wurde.

Jetzt sollen laut der "Bild" weitere Teilnehmer für die nächste Staffel feststehen!

