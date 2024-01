Dschungelcamp: TV-Hammer! Neue Geheimkandidatin enthüllt!

Die Suche nach Mr. Right habe die 34-Jährige aber trotz ihres ausfüllenden Berufslebens nicht aufgegeben. Bei der Partnersuche wisse sie ganz genau, was sie wolle: "Mein Traummann muss jetzt kein Millionär sein, aber er soll schon erfolgreich sein in dem, was er beruflich macht und Ziele haben", erklärte das Model gegenüber der "Bild". Ob Mike Heiter da in Frage käme? Finanziell und intellektuell kann er "Mörtel" wahrscheinlich nicht das Wasser reichen. Doch in einem Punkt würden die beiden gut zusammenpassen: Beide wünschen sich ein aktives Sex-Leben!

Ob Cathy es noch in den Dschungel schafft? Wir drücken die Daumen!

Das Dschungelcamp 2024 startet am Freitag, den 19. Januar, um 20.15 Uhr bei RTL.

