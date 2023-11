"Mörtel"-Richard Lugner: Neue Liebe mit 91 Jahren

Mit "Hasi", "Bambi" oder "Spatzi" ist es schon lange aus! Nach seiner fünften gescheiterten Ehe sucht Richard "Mörtel" Lugner nun eine neue Frau an seiner Seite. Für die Liebe wäre er sogar bereit, sein Beuteschema zu überdenken.

Jung, gertenschlank mit großem Busen: Das ist eigentlich Lugners Typ Frau. Doch so oberflächlich, wie viele den Baulöwen einschätzen, scheint er nicht zu sein. Heute komme es ihm mehr auf die inneren Werte an: Was er für eine Partnerin sucht? "Eine Frau, die zu mir passt und mit der ich zusammenleben will", erklärte der Österreicher gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Beim Alter setze er nun auf Reife statt Jugend: "Sie sollte schon 45 oder aufwärts sein. Sie sollte ein bissel Erfahrungen im Handel haben, damit ich sie in der Firma einsetzen kann", erzählte Lugner der "Kronen-Zeitung".