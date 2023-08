Dschungelkönigin Djamila Rowe: Versöhnung mit Yvonne Woelke!

Am 1. August feierte Djamila Rowe ihren 56. Geburtstag. Mit unter den Gratulanten: Ihre ehemalige beste Freundin Yvonne Woelke! In ihrer Instagram-Story sang sie sogar ein Ständchen für Djamila und bezeichnete sie im Lied "Happy Birthday" als "mein Engel". Yvonne wünscht ihrer Busenfreundin "ganz viel Erfolg, ganz viel Gesundheit und ganz viel Liebe" und betont zum Schluss, dass sie auf sich aufpassen solle "Ich brauche dich noch", sagt Yvonne und teilt im Anschluss an die Geburtstagsgrüße ein gemeinsames Bild der beiden.

Ist jetzt also alles wieder vergeben und vergessen? Erst im Februar kündigte Djamila Yvonne die Freundschaft, da sie von ihrem Verhalten "unfassbar enttäuscht" war. Doch scheinbar war der Kontaktabbruch nur von kurzer Dauer: Bereits nach zwei Wochen sollen sich die zwei Frauen wieder versöhnt haben.

Djamila bedankte sich in ihrer Instagram-Story für all die Glückwünsche. Persönliche Worte an Yvonne richtete sie allerdings nicht...