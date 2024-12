Patricia Blanco: "Zoff"! Jetzt packt sie über Yvonne Woelke & Peter Klein aus

InTouch Online hat Patrica Blanco bei "Movie meets Media" in Hamburg getroffen. Dort sprach sie mit uns offen über ihre kommenden Projekte. Ganz vorne mit dabei? Neue Reality-TV-Auftritte. Obwohl die Tochter von Roberto Blanco (87) schon in diversen Shows dabei war, ist ein Ende für sie noch lange nicht in Sicht! Sie gibt zu: "Ich liebe die Formate schon sehr – so richtig schön Beef und so. Das ist lustig."

Mit wem sie sich am liebsten zoffen würde? "Da gibt es viele", verrät sie, doch eine scheint ganz klar, die Nase vorne zu haben. "Meine beste Freundin, Yvonne Woelke. Ich liebe sie", scherzt Patricia ironisch. In welchem Format es zum großen Show-Down kommen soll, will die 53-Jährige jedoch noch nicht verraten.